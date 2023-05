Contournement est. Les opposants organisent un festival, Des bâtons dans les routes, à Léry

Ils ne baissent pas les armes face au projet de contournement est de Rouen. Alors que le projet de double autoroute A133-A134, qui doit relier l'A28 à l'A13 par l'est de Rouen, est purgé de tous recours et qu'il en est à l'étape du choix du concessionnaire par l'État, des associations entendent bien lui mettre "Des bâtons dans les routes". C'est le nom d'un festival qui est organisé à Léry, dans l'Eure, à l'Écurie de la voie blanche, du vendredi 5 au soir jusqu'au lundi 8 mai, par le collectif Non à l'A133-A134, avec le soutien de nombreuses associations et élus écologistes, de la coalition La Déroute des Routes ou encore des Soulèvements de la terre.

Au programme, des concerts, des conférences, des tables rondes, des balades naturalistes en forêt et une multitude d'animations et de temps de réflexion. "On a vraiment envie que ce soit un temps pour que les familles, les gens du coin, puissent profiter et découvrir toute la biodiversité de la forêt de Bord, menacée par le projet", explique Enora Chopard, membre du collectif et de l'association Alternatiba. Des temps de "mobilisations plus actives" sont aussi prévus lors de grandes balades en forêt, pour "des gestes en faveur de la biodiversité".

Et d'évoquer pêle-mêle des espèces rares présentes en forêt de Bord, comme le muscardin, le Grand capricorne, le Pic mar ou encore le triton crêté.

Le cri d'alerte du monde économique et des élus

Est-ce vraiment un hasard du calendrier ? C'est la même semaine que les acteurs du monde économique rouennais, rassemblés derrière la CCI Rouen métropole, ont choisi d'écrire à la Première ministre, Elisabeth Borne, pour rappeler leur attachement à deux projets d'ampleur : la Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) et le projet dit de contournement est de Rouen. Une réaction à des propos récents de la cheffe du gouvernement qui dit vouloir "réinterroger l'ensemble des projets routiers" depuis la remise officielle du rapport du conseil d'orientation des infrastructures à la fin du mois de février. "C'est un sujet soutenu par le monde économique depuis des décennies, l'État doit répondre aux engagements du Premier ministre Castex qui a donné son accord en décembre 2021", insiste Vincent Laudat, le président de la CCI. Et de rappeler avec le président du Medef ou celui de la CPME la nécessité de ce projet pour le développement économique, notamment celui du port de Rouen ou pour la décongestion du centre-ville.

Jeudi 4 mai, c'était au tour du président de la Région Normandie, Hervé Morin, et de celui du Département de Seine-Maritime, Bertrand Bellanger, d'écrire à la Première ministre sur le même sujet. "La construction et l'exploitation de ce contournement permettront de désengorger les axes structurants qui convergent vers le centre-ville de Rouen. (...) Le contournement est la seule solution opérationnelle, parmi la multitude des options étudiées", écrivent-ils dans ce courrier, insistant sur la nécessité "d'engager les travaux principaux avant le prochain quinquennat."

La balle est dans le camp du gouvernement qui devait annoncer, d'ici le mois de septembre, la liste des consortiums qui pourraient potentiellement s'emparer de ce chantier de grande ampleur, estimé en 2015 à 886 millions d'euros.