Contournement est. Le préfet de l'Eure promet des poursuites après les actions des militants écologistes 

L'action la plus visible a certainement été celle du dimanche 7 mai 2023 dans l'après-midi. Des militants écologistes ont bloqué pendant environ une heure l'autoroute A13 au niveau de Louviers dans l'Eure.

Ces militants participaient au festival "Des Bâtons dans les routes", organisé à Léry notamment, par le collectif Non A133-A134 avec le soutien des Soulèvements de la Terre, qui s'opposent au projet de double autoroute, dit de contournement est de Rouen.

Dans un communiqué, le préfet de l'Eure note une série de troubles à l'ordre public remarqués, "contrairement aux déclarations des organisateurs". Au-delà de cette action sur l'autoroute, il cite une coupe d'arbres prévue par l'ONF qui a été empêchée en amont du festival et "au préjudice de l'entreprise qui avait fait l'acquisition de cette coupe".

Des poursuites judiciaires à venir

Le préfet évoque également des atteintes sur les arbres, notamment des clous qui y ont été plantés, "les rendant impropres à toute exploitation". Le communiqué parle aussi des trous creusés en forêt ainsi que "des filins et autres entraves qui suscitent un danger pour les agents de l'ONF".

Il indique avoir saisi le parquet d'Évreux pour "que des suites judiciaires puissent être diligentées sous l'autorité du procureur de la République".

Communiqué de presse : pic.twitter.com/y1IDy2R4s6 — Préfet de l'Eure (@Prefet27) May 8, 2023

Les actions évoquées par le préfet ont bien été revendiquées par les organisateurs du festival et notamment par Les Soulèvements de la terre. Les actions ont été expliquées et visaient, soit à favoriser l'installation de la biodiversité pour que le "foisonnement du vivant soit un levier politique et juridique de résistance", soit à "réarmer" la forêt. "Implanter des clous dans les troncs vise à décourager toute attaque à la tronçonneuse. Relier des chênes sessiles centenaires et des charmes par des filins métalliques rend la coupe inenvisageable en l'état", assume Les Soulèvements de la Terre dans un communiqué.