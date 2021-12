Saint-Étienne-du-Rouvray. Gilets jaunes : un arrêté pour interdire les manifestations au rond-point des Vaches

C'est l'un des symboles de la mobilisation dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime), depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Alors que depuis des semaines, un sursaut est attendu pour le samedi 16 mars 2019, le rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray ne devrait pas accueillir de manifestants. Et pour cause : la préfecture a pris un arrêté le mardi 12 mars 2019 pour interdire les manifestations dans un rayon de 300m autour de ce carrefour stratégique. Une première depuis le mois de novembre.

Prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public

Pour justifier cette décision, les services de l'État pointent du doigt "de nombreux et graves troubles à l'ordre de public" à cause de manifestations qui "n'ont fait l'objet d'aucune déclaration", en joignant une liste de délits commis à proximité du giratoire comme des agressions physiques ou le pillage du contenu d'une remorque. Des actes que les gilets jaunes ont toujours imputé à des personnes extérieures à leur cause et qui auraient profité des rassemblements pour passer à l'action.

Dans son arrêté, la préfecture précise que l'occupation du rond-point est interdite jusqu'au lundi 18 mars 2019 dans la matinée. Pour les participants, des peines allant de 38€ d'amende jusqu'à "six mois d'emprisonnement et 7 500€ d'amende" sont prévues par le code pénal.