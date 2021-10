Rouen. Rouen : tous les mouvements ont manifesté ensemble

Depuis des semaines, tous appellent à la "convergence des luttes" sur les réseaux sociaux. Sous des pancartes et des bannières différentes, certes, mais ils s'en sont approché dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) le vendredi 14 décembre 2018. Gilets jaunes, lycéens, retraités, enseignants, ouvriers... Tous ont fait cortège commun, au départ du cours Clémenceau en début d'après-midi.

Un ennemi commun : le gouvernement

Si chaque groupe a chanté ses revendications, le slogan "Macron démission" a réussi a rassembler tous les manifestants. Par exemple, Thibault, enseignant, était là pour montrer "son refus de la politique du gouvernement actuel, tant au niveau de l'éducation que du social". Quelques mètres devant lui, Gérard, retraité, était "déçu de la division et que tout le monde ne soit pas dans la rue".

Selon la CGT, qui a participé à l'organisation de la manifestation, 3000 personnes sont dans le cortège à #Rouen pic.twitter.com/OHQMDMq9ZZ — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 14 décembre 2018

Sur la rive droite, la procession a remonté la rue Jeanne-d'Arc, bifurqué dans la rue Lecanuet et redescendu le boulevard des Belges jusqu'au rectorat. C'est à ce moment que la division a été la plus visible, puisque les syndicats ont poursuivi, comme prévu, en direction de la préfecture alors qu'un groupe de gilets jaunes est de lycéens est reparti en direction du centre-ville. "C'est là-bas qu'il faut être vu", criait un manifestant. "On n'est pas là pour coller des gommettes", ajoutait un autre à l'intention des syndicats.

Dans la rue du Gros-Horloge, des commerçants ont baissé le rideau à l'approche du petit cortège. Mais le tout s'est passé sans heurts et dans le calme jusqu'à la dispersion des troupes, en fin d'après-midi sur la place de l'hôtel de ville.