Nécrologie. Adieu au roi du casino : une figure du luxe et du loisir en Normandie s'en est allée

Société. Isidore Partouche, fondateur du groupe Partouche, véritable symbole du luxe et du divertissement en Normandie, est mort à l'âge de 94 ans. Derrière ses casinos 4 et 5 étoiles et ses hôtels prestigieux, un homme : Isidore Partouche, visionnaire hors pair, qui a révolutionné l'univers du jeu en France et bien au-delà.