Nécrologie. Colette Nouvel-Rousselot, maire de Touques, est décédée 

Colette Nouvel-Rousselot, maire de Touques depuis 2008, est décédée mardi 26 novembre.

Chef d'entreprise dans l'industrie pharmaceutique, elle avait mis son expérience dans le privé au service de sa commune. Elue conseillère départementale en 2015 pour le canton de Honfleur-Deauville, puis réélue en 2021, elle siégeait à la commission infrastructures et réseaux, où elle s'attachait à défendre activement les projets locaux.

En 2023, elle avait publié Comment gagner du temps pour réussir, un ouvrage où elle partageait réflexions et conseils tirés de son parcours.

Dans un communiqué, le président du Département du Calvados, Jean-Léonce Dupont, a salué une femme "au parcours atypique, chef d'entreprise, pétrie de pragmatisme et de bon sens, dotée d'un humour certain". Il a également souligné son engagement, ajoutant : "Colette gardait toujours un œil sur son canton, elle ne manquait jamais, et même encore récemment, de défendre les projets ainsi que les intérêts de ses habitants."