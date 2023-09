Le Havre. Le Pasino fête les 50 ans du groupe Partouche

Cette année, Partouche fête ses 50 ans. Le groupe possède 41 casinos, 12 hôtels et 70 restaurants. C'est le premier casinotier de France.

À cette occasion, le Pasino du Havre organise une soirée anniversaire mercredi 13 septembre, à partir de 19 heures. Le casino compte aujourd'hui 138 machines à sous et 39 postes de jeux électroniques, ainsi que deux tables de roulettes anglaises, deux tables de blackjack, deux Texas hold'em poker et une table d'ultimate poker équipée d'un progressif. L'établissement, outre les jeux, abrite une salle de spectacles, deux restaurants, un hôtel quatre étoiles et SPA et des espaces événementiels.

Soirée anniversaire

Mercredi à 19 heures, la soirée débutera par un cocktail dînatoire. Des festivités sont prévues comme des jeux, des cadeaux, un magicien, un animateur, un DJ et des danseuses. Les animations s'enchaîneront jusqu'à 4 heures du matin.