Le Havre. Oubliez le vendredi 13, c'est le mardi 15 qui porte bonheur : six grands gagnants au Pasino Partouche !

Mardi 15 octobre, le Pasino du Havre a vu ses machines à sous et jeux électroniques offrir des moments d'euphorie à six de ses visiteurs. En tout, ce sont 64 000€ qui ont été remportés ! Les montants des jackpots étaient les suivants :

11 481€

10 734€

12 264€

17 119€

10 739€

1 759€

Une destination privilégiée pour les amateurs de sensations fortes

Le directeur, M. Lamberti, déclare avec enthousiasme : "C'est toujours un plaisir de voir nos clients repartir avec le sourire, et encore plus lorsqu'ils décrochent de tels gains ! Cela reflète l'atmosphère conviviale et l'excitation que l'on retrouve chaque jour dans notre établissement." Le Pasino du Havre ne se limite pas aux jeux. Avec des événements réguliers, une large gamme de jeux de table traditionnels et un cadre élégant, c'est "un lieu de vie".

Néanmoins

Jouez avec modération ! Les jeux d'argent peuvent être amusants, mais ils comportent des risques. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Si le jeu devient une nécessité ou un problème, n'hésitez pas à en parler à un professionnel. Le jeu responsable, c'est préserver le plaisir sans excès !