Bolbec. Fermeture de l'école Paul Bert, les parents d'élèves toujours mobilisés

A Bolbec, les parents d'élèves de l'ancienne école maternelle Paul Bert sont toujours en colère. L'école qui accueillait une quarantaine d'élèves a fermé ses portes il y a 2 ans. Les enfants ont été redirigés vers l'école Champ des Oiseaux sur les hauteurs et vers l'école Edmée Hatinguais en centre-ville.

Les parents d'élèves avaient alors créé l'association "Ensemble pour l'éducation" afin de porter l'affaire en justice. Le 26 novembre dernier, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du conseil municipal mais la mairie vient de faire appel.

"L'école ne devait pas fermer"

De quoi agacer Aurélie Birembaut, la présidente de l'association. "Je suis consternée de voir que dans beaucoup de villes, les maires se battent pour leurs écoles et voir que chez nous le maire et la majorité ont décidé de fermer l'école." A l'époque, Christophe Doré, le maire, évoquait "une décision responsable. L'état de la cour, de la toiture, des fenêtres, de la salle de motricité, nécessitait une fermeture".

Depuis la fermeture, et sans attendre le jugement, la mairie a déclassé le bâtiment et vendu l'école. Un cabinet dentaire s'y est installé. "L'école ne devait pas fermer", déplore Aurélie Birembaut, qui souhaite une réouverture, mais l'appel de la mairie va prendre des mois.

20 minutes de marche

"C'est la galère tous les jours pour certains parents, pour amener leurs enfants à l'école. Quand on a un petit de 3 ans et qu'il n'a pas de cantine, il faut faire le trajet vers l'école Champ des Oiseaux quatre fois par jour. Il y a une côte et ça prend 20 minutes de marche. Tous les parents ne sont pas véhiculés."

L'association, en attendant le nouveau jugement, demande des solutions comme un transport scolaire ou l'intégration de classes de maternelles à l'école primaire toute proche de l'ancienne école Paul Bert.

La mairie de Bolbec confirme l'appel de la décision du tribunal. Dans l'attente du nouveau jugement, elle ne souhaite faire aucun autre commentaire.