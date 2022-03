Bolbec. Fermeture de l'école Paul Bert, des parents mobilisés

Mobilisation à Bolbec, contre la fermeture de l'école maternelle Paul Bert (deux classes, 36 élèves). Le conseil municipal a acté sa fermeture le 2 février dernier, jugeant l'école trop vétuste. Mais des parents d'élèves s'y opposent. Une association a créée, "Ensemble pour l'éducation". Aurélie Birembaut en est la présidente. Objectif, lutter contre cette fermeture et défendre l'avenir des écoles et des projets pédagogiques, pour une éducation de proximité.

"Une décision responsable",

selon le maire

"On nous parle de la vétusté du bâtiment et d'un problème futur de manque d'effectifs. Mais aucun chiffrage n'a été réalisé. Il faut trouver le moyen de maintenir des maternelles en bas du bourg. Il reste une crèche et une école primaire (Claude Chapelle). Il faut maintenir un pôle d'éducation dans le quartier." Dès la rentrée de septembre, les élèves de Paul Bert seront répartis entre l'école Champ des Oiseaux et l'école Edmée Hatinguais. Pour Christophe Doré, le maire, il s'agit d'une "décision responsable. Les deux classes sont maintenues, elles sont justes transférées. L'état de la cour, de la toiture, des fenêtres, de la salle de motricité, nécessitait une fermeture". Le maire assume le non-chiffrage. "Je ne vais pas dépenser 15 000 euros dans un diagnostic alors qu'on sait qu'il faut fermer. L'éducation est une priorité, mais c'est beaucoup d'argent. Il faut faire des choix. Sur les 26 familles de l'école Paul Bert, 18 ont accepté, pour l'heure, un accompagnement." Cet accompagnement peut se traduire par une aide à la cantine, un périscolaire gratuit ou encore la mise en place d'un transport sanitaire. Concernant l'école primaire Claude Chapelle, l'édile tient à rassurer. "Il n'y a pas de doute sur cette école. Elle n'est pas menacée. Ce ne sont que des rumeurs."