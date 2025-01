Millénaire de Caen. Des billets et pièces de la Monnaie de Paris à l'effigie de la ville

Insolite. Pour le millénaire de la ville qui aura lieu cette année, la Monnaie de Paris sort une collection de pièces et billets de banque. On y retrouve notamment l'Abbaye-aux-Hommes et le logo du Millénaire.