Seine-Maritime. Vigilance orange neige-verglas : les bons gestes à adopter au volant selon un professionnel

Prudence sur les routes. Ce mercredi 8 janvier, la Seine-Maritime a été placée en vigilance orange pour neige-verglas jusqu'à minuit. L'occasion de rappeler les bons gestes à adopter au volant lors de ces épisodes météorologiques.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Neige et verglas : le département basculera en vigilance orange mercredi

Anticiper et éviter les gestes brusques au volant

En cas de chute de neige ou de verglas, Mickaël Roblin, exploitant et gérant du CER Rouen conseille aux automobilistes d'anticiper et d'être doux dans ses gestes. "Il faut par exemple prévoir le ralentissement du véhicule, ne pas se laisser surprendre, garder de bonnes distances de sécurité vis-à-vis des autres usagers", explique le professionnel. Il suggère aussi de la "douceur avec les commandes, que ce soit le volant ou les pédales. On dit toujours qu'il faut éviter de toucher à la pédale de frein", ajoute-t-il. "Si on freine, il faudra le faire de façon douce et souple", renchérit le gérant d'auto-école.

Et dans les virages ?

"Ne tombons pas dans le pilotage, on ne contrebraque pas le véhicule pour le mettre dans la trajectoire. Quand on est dans cette phase, c'est qu'on est déjà dans une conduite accidentogène", souligne-t-il. Dans un virage, "l'idée, c'est d'avoir le regard loin où l'on veut que le véhicule passe sans regarder les véhicules qui arrivent en face ni au niveau du bas-côté", assure-t-il. "Le véhicule va automatiquement suivre les yeux donc si on regarde l'endroit où l'on veut aller, le véhicule va suivre." Et bien sûr, il est aussi impératif d'adapter et de limiter sa vitesse. "Vous ne pouvez évidemment pas rouler à des vitesses normales en cas de neige ou de verglas", complète l'expert.

Si la voiture patine au démarrage, que faire ?

Si au démarrage, la voiture patine, "il faut y aller doucement au niveau de l'accélération et maintenir plus longtemps le point de patinage", révèle le spécialiste. "Cela peut être dû au fait que l'adhérence à la route s'est extrêmement dégradée. Et quand la neige se transforme en verglas, la conduite devient quasiment impossible", poursuit-il. Et "si le véhicule glisse parce qu'on a trop freiné, il faut relâcher les freins pour que le véhicule reprenne de l'adhérence avec les pneumatiques", complète-t-il.

Lorsque les conditions météorologiques sont trop dangereuses pour la conduite, évitez de prendre le volant.