Météo. Neige-verglas : la Manche et l'Orne en vigilance jaune, le Calvados et la Seine-Maritime en vert

Après une journée de vigilance jaune dans toute la Normandie, et alors que les premiers flocons de neige sont tombés dans l'Orne, la Manche et le Calvados, la situation évolue légèrement. La Manche et l'Orne restent en vigilance jaune neige-verglas jusqu'au samedi 8 février à 12h, tandis que l'Eure est également en jaune, mais pour les crues. De leur côté, le ciel devrait se montrer plus clément dans le Calvados et la Seine-Maritime, qui repassent en vert à partir de 20h.

Entre 1°C et 4°C

Dans la Manche, c'est le sud du département qui devrait être concerné par des chutes de flocons dans la matinée, de Granville jusqu'à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il pourrait également neiger à Coutances. Les températures oscilleront, dans ces territoires, entre 2 et 4°C le matin.

Dans l'Orne, tout le département ou presque est concerné par de possibles chutes de neige, avec des températures oscillant entre 1 et 2°C le matin.