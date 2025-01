Musique. Quels sont les albums les plus vendus en France en 2024 ?

Quels albums ont marqué l'année 2024 en France ? Avec des chiffres impressionnants fournis par le Syndicat national de l'édition phonographique, le classement des meilleures ventes d'albums révèle des surprises et confirme la dominance du rap, tout en laissant une place à des artistes internationaux et des stars françaises emblématiques.

Le podium 2024 : Werenoi en tête pour la deuxième année consécutive

Pour la seconde année consécutive, le rappeur Werenoi domine les ventes d'albums en France. Son opus Pyramide s'impose avec 276 900 exemplaires écoulés, confirmant son statut de superstar du rap français. Il est suivi par PLK, dont la mixtape événement Chambre 143, sortie en plusieurs volets, totalise 262 500 ventes.

En troisième position, Indochine prouve que leur popularité est intacte. Leur double album Babel Babel, vendu à 176 600 exemplaires en seulement quatre mois, souligne leur statut incontournable sur la scène musicale française.

Billie Eilish, se distingue comme l'artiste internationale la mieux placée dans ce classement avec son album Hit me hard and soft qui décroche la quatrième place avec 173 000 ventes, devançant Taylor Swift.

La scène française en force avec Pierre Garnier et Zaho de Sagazan

Le vainqueur de la "Star Academy", Pierre Garnier, crée la surprise avec son premier album Chaque seconde, qui se classe cinquième avec 172 700 ventes. De son côté, Zaho de Sagazan cumule 158 000 ventes sur l'année avec La symphonie des éclairs qui atteint la sixième place.

Le rap continue de dominer la suite de ce top des albums vendus en France en 2024. Outre Werenoi et PLK, SDM s'octroie la septième place avec A la vie à la mort qui totalise 153 300 ventes. A la vie à la mort est suivi du spectacle 2024 des Enfoirés, intitulé On a 35 ans qui atteint la huitième place avec 152 900 ventes. Taylor Swift, se classe neuvième avec The Tortured Poets Department vendu en 152 800 exemplaires. Elle reste une figure majeure grâce à un lancement impressionnant et des fans fidèles. La dernière place de ce classement est attribuée au rappeur marseillais, Jul. Il occupe la dixième position avec son album Mise à jour qui obtient 137 000 ventes.

Ce podium varié confirme que l'année 2024 fut riche en succès musicaux, où le rap conserve une place prédominante tout en cédant un espace à des artistes confirmés et émergents, tant français qu'internationaux.