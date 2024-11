La Normandie sur Virtual Regatta. Marins amateurs, élèves et passionnés participent au Vendée Globe… depuis chez eux !

Depuis près de deux décennies, Virtual Regatta fait naviguer des passionnés du monde entier depuis leur écran. Ce jeu de simulation de course au large permet de participer, en temps réel, aux plus grandes régates comme le Vendée Globe. Avec des conditions météorologiques réelles et des outils de navigation avancés, cette expérience immersive séduit novices et experts.

Créé par Philippe Guigné, le jeu compte aujourd'hui des millions d'utilisateurs, parmi lesquels des skippers professionnels et des amateurs qui rêvent d'aventure maritime.

En Normandie, ils sont nombreux à participer à cette édition virtuelle du Vendée Globe. Mais qui sont ces navigateurs d'un nouveau genre ?

Un enseignant et sa classe : stratégie et esprit d'équipe

Harold, professeur au lycée agricole de Giel-Courteilles (61), avec ses élèves de première.

Nom du bateau : Giel Don Bosco

: Giel Don Bosco Age : 38 ans

: 38 ans Profession : enseignant en lycée agricole.

Depuis trois ans, Harold participe seul à Virtual Regatta. Mais cette année, il a décidé d'impliquer ses élèves. "On établit des stratégies ensemble en fonction des vents et des courants. au début c'était moi qui les aiguillais mais ils prennent de plus en plus d'initiatives", explique-t-il.

Les élèves de sa classe suivent avec attention l'évolution du bateau qu'ils pilotent collectivement. "Certains regardent des tutoriels sur YouTube pour affiner nos choix, et d'autres posent des questions sur les classements presque tous les jours", raconte l'enseignant. Loin de viser la victoire, leur objectif est d'atteindre le top 80 000. "La FF voile nous a envoyé des plaquettes d'information, et tout le monde s'est plus ou moins pris au jeu", conclut Harold, ravi de l'engouement de ses élèves.

Un capitaine de port : le jeu comme extension de la passion maritime

Stéphane Sorgniard, capitaine de port au Havre (76) :

Nom du bateau : Captain Arcane 44

: Captain Arcane 44 Age : 53 ans

: 53 ans Profession : capitaine de port.

Ancien navigateur de la Marine nationale, Stéphane Sorgniard a parcouru les océans pendant 15 ans. Avec Virtual Regatta, il prolonge son lien avec la mer. "J'y joue sur mon iPad, que ce soit au travail, chez moi ou même la nuit quand j'ai une insomnie", explique-t-il.

Malgré son expérience, il admet quelques ratés : "J'ai manqué une fenêtre météo, ce qui m'a fait perdre du terrain." Avec d'autres collègues, il a même lancé un défi amical, où un dîner au restaurant est en jeu.

Pour lui, ancien marin, Virtual Regatta manque tout de même un peu de réalisme… même si cela lui permet de vivre des expériences qu'il n'aurait pas pu acquérir autrement : "J'y joue donc sérieusement même si je suis un peu frustré car nous avons peu d'éléments[..] alors pour mettre un peu de piment et sortir de ma zone de confort, je me suis amusé à longer les côtes brésiliennes, lieu où je n'ai jamais navigué mais qui m'attire… un petit clin d'œil en quelque sorte."

Il confie aussi, inspiré par le film La Vallée des fous : "Pour être au plus proche de leur réalité, j'aurai pu avec une belle pointe d'humour, non pas séjourner sur un voilier accosté dans mon jardin, car je n'en possède pas, mais dans ma cabine de chalutier… une idée à suivre peut-être pour la prochaine édition dans 4 ans."

Un ouvrier conquis par le défi sportif

Philippe Dussaux, ouvrier dans le bâtiment, actuellement en Bretagne :

Nom du bateau : PRB Breizh Spirit

: PRB Breizh Spirit Age : 59 ans

: 59 ans Profession : ouvrier dans le secteur du ciment.

Originaire du Havre, Philippe Dussaux n'a aucun lien direct avec la voile. Mais il a découvert Virtual Regatta il y a quatre ans, grâce à son entreprise sponsorisant un bateau. "J'avais bien apprécié l'action et le jeu. Je suis originaire du Havre mais je ne suis absolument pas marin, par contre j'apprécie le défi sportif ", explique-t-il.

Il suit la course principalement sur son PC et se connecte toutes les quatre à cinq heures pour ajuster ses trajectoires. "Même au travail, je jette un œil, mais chut", plaisante-t-il. Il apprécie particulièrement la communauté du jeu et le défi qu'elle représente.

"Je fais partie d'une petite équipe de 3 amis, suis la course et notamment quelques coureurs Jean Le Cam, Violette Dorange et Charlie Dalin qui est en tête en plus de mes coéquipiers."

Le jeu l'a même poussé à envisager la voile : "Qui sait si un jour je ne m'y mettrai pas, car mon parcours professionnel me promène le long des côtes (Le Havre, puis Nice et maintenant la Bretagne) !”

Une passion née d'un rendez-vous manqué

Théo Foucault, employé dans les télécommunications, habitant dans l'Orne :

Nom du bateau : Théodu61

: Théodu61 Age : 22 ans

: 22 ans Profession : employé dans une entreprise de télécommunications.

Théo Foucault a découvert Virtual Regatta en 2020, à un moment où la pandémie bouleversait tous les plans. "J'avais prévu d'assister au départ du Vendée Globe, mais avec le huis clos, j'ai opté pour le virtuel", explique-t-il. Depuis, il ne manque aucune édition.

Avec son ami, il échange des conseils sur les trajectoires. Le jeune homme apprécie particulièrement l'immersion offerte par le jeu : "Ça permet de se mesurer à d'autres joueurs et d'être dans la peau des skippers sans bouger de son canapé."

Ses exploits ? Une belle négociation du Pot-au-Noir cette année, un vrai pas en avant comparé à ses débuts. Pour les non-initiés Le Pot-au-Noir, situé autour de l'équateur, est une zone redoutée où les systèmes météorologiques des deux hémisphères se rencontrent, générant des conditions imprévisibles entre pétole (absence de vent), grains et vents changeants, freinant ainsi les navigateurs du Vendée Globe.

Quand le jeu devient une affaire de famille

Stéphane Levieux, responsable informatique, actuellement en Seine-Maritime :

Nom du bateau : Xueivel 76

: Xueivel 76 Age : 59 ans

: 59 ans Profession : responsable des équipements informatiques.

Stéphane Levieux s'est lancé dans Virtual Regatta grâce à une réunion de famille en Vendée, lors d'un départ du Vendée Globe. "On s'est tous mis sur le jeu pour le fun, mais je me prends au jeu et prends goût à la stratégie, à l'analyse de la météo", confie-t-il.

Naviguant entre son téléphone et son PC, il joue en équipe, que ce soit avec sa famille ou en suivant des célébrités comme Romain Grosjean (F1). Sa passion pour la voile, née dans les années 80, s'est intensifiée grâce au jeu. "Ça nous met dans la peau des vrais skippers. Je suis Samantha Davies et Jean Le Cam."

Son plus beau moment ? Entrer dans les 80 000 premiers sur 700 000 participants. Son plus gros raté ? Une audace météorologique qui l'a fait reculer de 200 000 places. Mais Stéphane Levieux garde le sourire, et apprécie la communauté née du jeu : "Le jeu est super bien fait, on peut y allier stratégie et agir manuellement sur nos voiles, notre cap. La compétition est réelle entre les différentes personnes et permet aussi de se faire des 'amis de voyage' via la page Facebook et partager nos options."

Une communauté normande soudée

Entre compétitions amicales et échanges sur les stratégies, les participants normands de Virtual Regatta partagent une passion commune. Qu'ils soient marins chevronnés, professeurs engagés ou novices curieux, tous trouvent dans ce jeu une façon unique de vivre le Vendée Globe depuis la Normandie.

Et vous, oseriez-vous tenter l'aventure depuis votre canapé ?