Cinéma. Deux Normands signent une pépite : "La Vallée des fous" de Xavier Beauvois, avec Pete Doherty

La Vallée des fous, dernier film de Xavier Beauvois, se déploie avec la majesté tranquille de la campagne normande en toile de fond. Vivant depuis plus de 10 ans dans sa ferme de Bénouville, le réalisateur semble avoir trouvé dans ce lieu l'inspiration nécessaire pour évoquer l'histoire d'un homme en quête d'une renaissance personnelle. Cette proximité avec la terre normande nourrit chaque image et chaque émotion du film, rendant les dilemmes de son héros encore plus tangibles.

Synopsis

Jean-Paul, incarné par Jean-Paul Rouve, est un restaurateur breton criblé de dettes, qui décide de se lancer dans une aventure atypique : participer à la course virtuelle du Vendée Globe, la Virtual Regatta, en s'isolant sur un bateau planté dans son jardin pour trois mois de solitude. Un projet fou, symbolique et libérateur qui lui permet de renouer avec les siens, notamment avec sa fille, incarnée par Madeleine Beauvois, fille du réalisateur. Ce voyage intérieur, tout en tensions et en résilience, est soutenu par la présence douce et rassurante de Pierre Richard, dans le rôle du grand-père attentif.

Le tournage débute à Concarneau (Finistère) et à La Forêt-Fouesnant (Finistère). En octobre 2023, l'équipe se déplace à Vattetot-sur-Mer, avec des prises à l'auberge du Puits fleuri dès la fin août, pour un tournage de deux mois. Les dernières scènes sont filmées à Fécamp (Seine-Maritime), où le tournage s'achève le 24 novembre de la même année.

Les critiques sont formelles : c'est un film personnel et "bigrement attachant"

“La Vallée des fous est, de loin, son film le plus personnel, et bigrement attachant : ce Jean-Paul, soucieux de ne pas perdre l'amour des siens, et en particulier de sa fille, c'est sûrement lui, dans le corps plus frêle, mais complètement habité, de Jean-Paul Rouve. D'ailleurs, la petite Camille est incarnée par la propre fille du réalisateur, Madeleine, blondeur de sirène et talent naturel. Même Pierre Richard, si doux dans le rôle du grand-père avec son éternel petit bonnet bleu marine, semble, aussi, vraiment faire partie de la famille.” - Télérama

Pete Doherty : une musique à l'image du personnage principal

La bande originale, composée par Pete Doherty, ancre le film dans une dimension intemporelle et mélancolique. Installé à Etretat, Pete Doherty trouve dans les paysages normands une résonance pour sa propre renaissance. Aux côtés de son épouse française, il a troqué les rives anglaises pour cette retraite discrète en Normandie, propice à l'écriture, à la musique et à la reconstruction.

Des paysages apaisants en toile de fond

Au-delà de sa trame, La Vallée des fous explore subtilement les pressions que la société moderne impose aux gens, tout en prônant le retour aux sources et l'authenticité. Ce film, déjà salué lors de sa présentation au Festival du film francophone d'Angoulême, nous rappelle que, parfois, il suffit de s'arrêter et de se retrouver pour redécouvrir ce qui nous est essentiel.

C'est un hymne à la famille, au temps qui passe, et au courage de se retrouver soi-même. Un voyage à voir et à partager, un moment de cinéma poignant.

Alors, n'hésitez pas à découvrir cette belle aventure en salles depuis mercredi 13 novembre.