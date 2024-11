"Bonsoir, Gendarmerie nationale, est-ce que vous savez que l'un de vos phares ne fonctionne pas ?"

Cette phrase inquiète plus d'un automobiliste, parce que souvent, une contravention la suit de très près. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Dans la Manche, les gendarmes organisent une campagne de sensibilisation à l'éclairage des véhicules : l'opération Cyclope.

Saint-Pierre-Eglise, première opération Cyclope

Dans cet objectif, mardi 26 novembre, une dizaine de gendarmes du Cotentin surveillaient une route dans le bourg de Saint-Pierre-Eglise, près de Cherbourg. L'action de prévention avait pour objectif de rappeler à l'ordre les automobilistes avec des phares défectueux. Le programme de la soirée était simple : "Pour chaque voiture qui passe, on vérifie ses phares, et pour les cyclopes, c'est-à-dire celles dont l'éclairage n'est pas aux normes, on les arrête sur le bas-côté pour leur rappeler les règles en vigueur", explique Olivier Courtray, commandant du groupement de gendarmerie de la Manche.

Pas de contravention pour cette fois

"Pour un système d'éclairage qui n'est pas opérationnel, on ne retire pas de points, mais c'est 45€ d'amende", expliquent les gendarmes. Pour cette fois-ci, l'action est simplement préventive, alors il n'y a pas de contravention au programme. "On relève l'infraction, les usagers ont cinq jours pour rectifier la défaillance et se présenter à la gendarmerie faire constater la réparation. Si ce n'est pas fait dans le délai alors on envoie la contravention, sinon ils ne la recevront pas", ont détaillé les forces de l'ordre.

• A lire aussi. Normandie. Faites contrôler gratuitement vos phares jusqu'au 28 novembre 2024

Mauvais éclairage : des conséquences parfois dramatiques

La campagne de sensibilisation est loin d'être inutile. En 45 minutes, les forces de l'ordre ont interpellé une petite dizaine de cyclopes. "Un mauvais éclairage peut être dangereux, d'abord pour l'automobiliste, qui forcément voit moins bien la chaussée, et ensuite pour les conducteurs d'en face, un seul phare peut trop facilement être apparenté à un deux-roues. Dans les deux cas, le risque d'accident augmente", explique le chef d'escadron Olivier Courtray.

Pour les gendarmes du Cotentin, une opération cyclope est au programme chaque jour jusqu'à la fin de la semaine avec chaque fois un nouveau secteur visé.