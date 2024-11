Bonne table à Caen. Chez l'Intuition d'André, du gastronomique abordable

Il neige dehors, il fait froid, mais je trouve vite du réconfort dans ce chaleureux restaurant. Poutres apparentes, murs en pierre de Caen, des fleurs qui décorent les tables… Me voilà installé à une table de cette petite salle, prêt à m'offrir une aventure culinaire. L'Intuition d'André a ouvert ses portes il y a peu, quand le chef Kim Ortin, et sa femme Hélène Martin, ont décidé de lancer leur affaire. Originaire des Antilles, celui qui officie derrière les fourneaux est l'ancien chef de cuisine de l'Espérance, établissement de Stéphane Carbone. "Je fais de la cuisine traditionnelle française, avec de la texture, de la créativité, et des saveurs d'ailleurs", promet Kim Ortin. Voyons cela.

Tarif simple pour menu recherché

Trois menus sont proposés : à 39€, 29€, et un à 19€, servi uniquement le midi, avec entrée-plat-dessert. Il change chaque semaine, et permet d'être "abordable, en restant gastronomique, avec des produits frais de saison". Je commence par une mousse de livarot, avec une salade de blettes à la pomme, granola de fruits secs et gel pomme verte. C'est excellent. Place ensuite à un pavé de saumon, servi avec des navets glacés, huile d'olive infusée à la fève de Tonka, condiment yuzu, basilic cress. Je me retrouve même à apprécier des aliments qui ne m'auraient pas beaucoup attiré en temps normal… C'est le cas aussi avec le dessert. Pas vraiment friand de marrons, je me régale avec cette mousse du Vercors, composée de mousse de marrons, chantilly vanille, éclats de marrons glacés et gel mandarine.

La mousse du Vercors.

Les deux autres menus, intitulés Gisèle et André, du nom des grands-parents d'Hélène, offrent d'autres associations alléchantes. De quoi plaire à André, 96 ans, qui vient manger ici. "Son rêve était d'ouvrir un restaurant", explique Kim Ortin. L'hommage est réussi.

Pratique. L'Intuition d'André, 16 rue Caponière. Ouvert les midis du mardi au vendredi. Les mardis, mercredis, vendredis et samedis soir. 09 80 82 91 70.