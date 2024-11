Lignes Paris-Normandie. Trains annulés, retardés et voyageurs bloqués des heures : la neige et le vent font des dégâts

Ce n'était vraiment pas le bon jour pour prendre le train. Les vents violents générés par la tempête Caetano et les chutes de neige sur une grande partie nord du pays ont engendré de multiples retards sur les lignes reliant Paris à la Normandie.

Des trains annulés depuis Rouen

Dès la fin d'après-midi, la circulation sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Rouen-Amiens et Rouen-Dieppe a été suspendue en raison des rafales de vent et de la neige. Si le trafic a pu reprendre progressivement entre Paris et Rouen à partir de 19h45, tous les trains entre Rouen et Le Havre ont finalement été supprimés jusqu'à la fin de la journée. Pour les autres lignes citées, la SNCF, via son compte X SNCF NOMAD TRAIN, indique peu avant 20h que "les équipes restent pleinement mobilisées et des trains de reconnaissance sont en cours".

Un arbre sur la voie sur le Paris-Caen

Selon nos informations, la situation est légèrement différente sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Les rafales de vent ont eu raison d'un arbre, tombé sur la voie à hauteur de Conches-en-Ouche, dans l'Eure, empêchant la circulation des trains. D'autres chutes d'arbres et des dégradations de caténaires ont contribué à ralentir le trafic.

• Lire aussi. Dans le Calvados, une vitre brisée par les chutes de neige

En raison de ces multiples perturbations, des voyageurs se sont retrouvés coincés plus de trois heures à la gare Saint-Lazare, avec peu, ou parfois pas d'informations.

Côté ciel

La vigilance orange neige-verglas est maintenue dans toute la Normandie et en région parisienne, au moins jusqu'à midi vendredi 22 novembre. La circulation des trains pourrait à nouveau être perturbée. Les transports scolaires sont également touchés.

• Pour en savoir plus. Calvados : Toutes les informations sur la circulation vendredi

Une accalmie est attendue par la suite, avec des températures en légère hausse (de 2°C dans le sud de l'Orne jusqu'à 9°C dans le Cotentin).