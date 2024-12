Le Havre. A quoi sert le technicentre SNCF près de la gare ?

Impossible de le rater en entrée de ville, au Havre : le nouveau technicentre de maintenance a été inauguré, vendredi 29 novembre, au sud de la gare. Un garage tout neuf pour les trains normands, aboutissement d'un chantier à 65 millions d'euros financé par la Région Normandie.

Dans cet atelier de 4 500m2, une trentaine d'agents de SNCF Voyageurs bichonnent les trains Omneo 1, qui circulent sur les lignes Paris - Rouen - Le Havre, Paris - Caen - Cherbourg et Paris - Deauville - Trouville. Ils ont remplacé les vieux trains Intercités, il y a quelques années.

L'entretien se fait la nuit

Le site comporte une voie de dépannage, une voie de remisage dédiée notamment à la vidange et au nettoyage des trains, ainsi que deux voies de maintenance couvertes. Dans ce bâtiment de 160 mètres de long, équipé de fosses et de passerelles, on peut entretenir deux rames Omneo complètes. Les opérations d'entretien, de dépannage et de vidange sont réalisées chaque nuit, quand les voyageurs dorment, afin de mettre à disposition les trains au petit matin.

Un bâtiment de 160m de long, équipé de fosses et de passerelles, permet d'entretenir deux rames complètes. - Région Normandie

Cet atelier du Havre est le cinquième technicentre dédié aux lignes normandes après ceux de Granville, Caen, Clichy et celui de Sotteville-lès-Rouen, qui sera progressivement dédié aux Omneo 2. Ces 27 nouvelles rames, bientôt toutes livrées, seront affectées aux lignes Paris - Rouen, Paris - Evreux - Serquigny et Paris - Vernon.

Un autre projet d'envergure est prévu à proximité de la gare du Havre : la création d'un futur poste d'information voyageurs, l'an prochain.