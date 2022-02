Normandie. Bientôt un centre régional pour informer les voyageurs des trains

C'est un dispositif encore inédit en province : la Région Normandie et SNCF Voyageurs travaillent à la mise en place d'un Poste d'information voyageurs (PIV) normand. "Le projet consiste à diffuser une information réactive et actualisée dans les gares et dans les trains, depuis un poste centralisateur constitué d'une équipe d'agents professionnels de la prise de parole", indique la SNCF. Ces derniers seront en capacité de diffuser des annonces sonores en direct ou enregistrées, simultanées ou particulières à une seule gare voire à un quai précis.

Implanté près de la gare du Havre

Un PIV existe déjà à Asnières, dans les Hauts-de-Seine. "La SNCF a fait beaucoup de progrès dans l'information voyageurs, mais nous avons la volonté de franchir un pas supplémentaire et de garantir la fiabilité et la cohérence des informations, en temps réel", affirme le vice-président à la Région en charge des transports, Jean-Baptiste Gastinne.

Jean-Baptiste Gastinne : ce que l'on trouvera dans le futur PIV Impossible de lire le son.

C'est la ville du Havre qui a été identifiée pour la future implantation de ce PIV, dans un bâtiment proche de la gare (côté hôtel Nomad), appartenant à la SNCF. "Des travaux lourds de rénovation seront nécessaires pour le remettre en état", poursuit l'élu. Dès cette année, outre des études pour ce chantier, "la télésonorisation va être modernisée dans 32 gares de Normandie". À terme, ce sont près de 80 gares normandes qui devraient voir leurs équipements mis au jour.

Mise en service en 2025

Parmi les autres outils gérés dans ce futur PIV : les annonces sur les tableaux d'affichages en cas de perturbation, l'info-trafic sur les sites internet et réseaux sociaux, les caméras. "Les agents seront capables de repérer des comportements suspects, des bagages abandonnés, etc.", détaille Jean-Baptiste Gastinne.

La mise en service de ce PIV est prévue à horizon 2025, pour un budget (équipements et travaux) estimé à 18 millions d'euros.