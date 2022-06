Le Havre. Bientôt un technicentre SNCF pour entretenir les Omneo

Le Havre sera doté, au premier semestre 2025, d'un nouveau technicentre de maintenance des trains, plus précisément des Omneo, les rames qui ont remplacé les anciens trains Intercités. Il sera installé à proximité de la gare, indique la Région Normandie, sur un site de 35 000 m2.

Soixante millions d'euros

Jusqu'ici, c'est le technicentre de Sotteville, inauguré en 2019, qui était dédié à ce matériel. Cependant, la réception de 27 nouvelles rames Régio2N à horizon 2023, vouées à remplacer les rames de TER obsolètes, conduit à revoir la stratégie industrielle de maintenance au niveau régional. La majorité des trajets assurés par les Régio2N ayant pour origine ou destination le nœud ferroviaire rouennais, il s'agit de bâtir un autre centre en bout de ligne pour entretenir une partie des Omneo. Le Havre, "lieu naturel de remisage des rames en fin de service", a été privilégiée à Cherbourg.

Estimé à 60 millions d'euros, ce technicentre sera composé d'un atelier de maintenance couvert de deux voies (permettant en longueur l'accueil d'une rame complète Omneo) ainsi que des voies techniques comprenant voie de dépannage, machine à laver, station-service…

Le site visé a eu de nombreux usages au fil du temps et dispose notamment d'installations militaires. La création du technicentre nécessite donc de déplacer ces installations sur Soquence, en entrée de ville. Des travaux préparatoires seront financés à hauteur de six millions d'euros par la Région. Une seconde phase suivra avec la construction du site en lui-même et fera l'objet d'un second financement.

La maîtrise d'ouvrage est assurée par SNCF Voyageurs.

C'est le second projet d'envergure porté autour de la gare du Havre, avec la création d'un futur poste d'informations voyageurs.