Cotentin. Un camion percute un pont-rail : le trafic ferroviaire interrompu

Mardi 3 juin, vers 10h45, un camion a percuté un pont-rail entre Valognes et Carentan. L'accident survenu sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg a provoqué l'arrêt total du trafic dans les deux sens de circulation, le temps de retirer le camion et de vérifier l'état du pont. Une demi-heure plus tard, après l'extraction du camion et les vérifications de sécurité, la SNCF a annoncé une reprise progressive du trafic ferroviaire. Alors que le retour des trains était annoncé à 13h20, il semblerait que les convois n'aient qu'une vingtaine de minutes de retard.