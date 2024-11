Train Paris-Cherbourg. Dans le Calvados, une vitre brisée par les chutes de neige

Jeudi 21 novembre, les chutes de neige sont la cause de plusieurs dégâts sur les routes de Normandie. Un incident plus étonnant s'est passé dans le train Paris-Cherbourg de 12h59. A son passage sous un tunnel, des morceaux de glace se seraient décrochés et ont brisé l'une des vitres de la voiture trois. Les voyageurs ont été évacués du wagon.

L'impact de la glace a fissuré la vitre de la voiture trois du train Paris-Cherbourg.

• A lire aussi. Tempête Caetano. 70 000 foyers privés d'électricité en Normandie