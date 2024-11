Tempête Caetano. Circulation des trains en Normandie : la ligne Paris-Granville à l'arrêt aujourd'hui

Les conditions météorologiques exceptionnelles dues à la tempête Caetano ont sévèrement impacté les infrastructures ferroviaires en Normandie. Après des interruptions totales de circulation hier, la situation reste difficile aujourd'hui. Selon la SNCF, la ligne Paris-Granville est totalement à l'arrêt ce jeudi 22 novembre. En cause, près d'une centaine d'arbres tombés sur les voies et des coupures d'électricité multiples sur le réseau.

Les équipes SNCF sont pleinement mobilisées pour dégager les voies et rétablir la situation, mais l'ampleur des dégâts fait que le déblaiement va encore prendre du temps. Pour le moment, aucune reprise de la circulation n'est prévue, et la SNCF conseille aux usagers de consulter régulièrement les mises à jour sur le site et les réseaux sociaux de Nomad Train. En attendant, patience et prudence sont de mise pour les voyageurs normands.