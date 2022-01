Conditions météo : la SNCF limite la vitesse des ses trains en Normandie

Après les averses de neige et de pluies verglaçantes, la SNCF a été contrainte de réduire la vitesse de ses trains dès vendredi soir sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Deauville, dans les deux sens de circulation « afin de préserver l’intégrité du matériel roulant, qui souffre des projections de blocs de neige et de glace, précise la SNCF.

Conséquences : des retards de 25 minutes aux arrivées à Caen, 40 minutes à Cherbourg, 25 minutes au Havre, en arrivant de Paris. Ces retards ne concernent pas la ligne Paris-Granville.



Quelques TER Bas et Hauts Normands sont susceptibles de circuler avec des retards afin de garantir les correspondances..