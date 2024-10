Exposition. Des artisans et créateurs rouennais invités au salon Made in France

C'est le rendez-vous des artisans et du savoir-faire français depuis 2012. Le MIF Expo (Made in France), qui se tient du vendredi 8 au lundi 11 novembre, au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, accueillera comme à son habitude des exposants de la Région Normandie.

Mode, gastronomie, art de vivre, beauté ou bien-être, la Région a choisi en tout 15 exposants pour représenter la Normandie dans la capitale. Parmi eux figurent quelques créateurs de la métropole de Rouen. Déjà présente sur le salon en 2021, l'entreprise rouennaise Grenouille Rouge viendra présenter son savoir-faire en matière de fabrication de sacs, cabas et accessoires déco 100% made in Normandie. Spécialiste de la "mode durable", Grenouille Rouge conçoit ses produits à l'aide de matières éco-responsables tels que la toile de jute et le lin.

En parlant de lin, la marque Mijuin, installée à Malaunay, sera elle aussi présente sur le stand de la Région Normandie. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de vêtements en lin, confectionnés dans son atelier de la vallée du Cailly.

Les entreprises de la CMA Normandie

Par ailleurs, dix autres entreprises de la région ont été sélectionnées par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie. Madame Carreaux à Roncherolles-sur-le-Vivier fait partie des lauréats. A sa tête, Marie-Laure Lepage est fabricante de carreaux de ciment de manière ancestrale. La Maison de Parfum Berry à Rouen est également invitée par la CMA Normandie à participer au salon. L'entreprise est bénéficiaire du label Made in France.

On attend quelque 100 000 visiteurs pour cette 12e édition du salon Made in France.