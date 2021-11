Rouen. La Grenouille rouge présente son savoir-faire au salon du Made in France

Trente-trois entreprises normandes participent, du jeudi 11 au dimanche 14 novembre, au salon du Made in France à Paris. Un grand événement pour mettre à l'honneur le savoir-faire local au Parc des expositions de la porte de Versailles. Ce sont six entreprises de la Seine-Maritime qui ont fait le déplacement cette année.

Production locale et de qualité

Parmi elles, La Grenouille rouge, spécialisée dans la confection de sacs et de cabas en toile de jute et en lin. Marie-Isabelle Rojo est la créatrice de cette marque installée à Rouen : "Nous nous approvisionnons essentiellement localement, comme aux Tissages du Ronchay qui nous fait une toile de qualité, avec des matières naturelles." La Grenouille rouge propose des sacs de rangement ronds qui peuvent être personnalisés, des sacs à main, mais aussi des sacs à bois et des petites pochettes.

Marie-Isabelle Rojo Impossible de lire le son.

Surtout, l'atelier est installé au cœur de Rouen, dans la rue Percière. "Certains clients viennent jeter un œil pour nous voir travailler", poursuit Marie-Isabelle Rojo, heureuse de compter notamment dans ses effectifs un jeune couturier en alternance.

C'est sa troisième participation au salon du Made in France : "C'est une grande visibilité, c'est un très beau salon. Pour nous, c'est le rendez-vous de l'année. On rencontre des professionnels et des particuliers. On prend des commandes et on vend directement sur place."

Les autres entreprises de la Seine-Maritime présentes au salon : Jeanne a dit, Maison Castille, Maison décalé, Natup Fibres et la Maison Romain Brifault.