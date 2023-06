Rouen. "Captain Rossi", un parfum en référence à l'Armada

Pour Cécile Vialla et Charles Berry, fondateurs de la parfumerie Damiette et la Maison de parfum Berry situées rue Damiette à Rouen, il était essentiel de mettre en avant toute la créativité de la parfumerie indépendante au travers d'événements. C'est ainsi que Cécile Vialla a initié, avec l'aide de partenaires, pour la plupart normands, le concours "Corpo35 Perfume Awards". La 2e édition de ce concours de jeunes talents ouvert au monde entier avait pour but de fabriquer "des senteurs marines à l'horizon de l'Armada de Rouen". Et c'est Maud Chevalier qui a su exhaler le jury présidé par Serge de Oliveira, parfumeur chez Robertet, avec son parfum "Captain Rossi", aux notes de baies roses, cardamome, cannelle, tabac, muscs, santal.

"Captain Rossi, seul sur une mer immense accablée de soleil, se tient droit, immobile, à l'affut. Les canons se sont tus, on sent encore la poudre dans l'air, l'ennemi est peut-être encore là, caché dans la brume, à l'horizon incertain. Le navire est blessé, il saigne de l'huile de chanvre et du goudron épais. Parfum d'éclats de santal, de liqueurs répandues et de tabac séché."

Autour de ce concours, gravitent des partenaires, pour la plupart normands, comme l'Esat, Silgan basé au Tréport, pour la fabrication des bouchons, ou encore Bréard & Associée, entreprise installée au Petit-Quevilly, pour la confection des étiquettes.

Vous pourrez également retrouver à la parfumerie Damiette le reste de la collection "Signatures de parfumeurs", créée par les quatre autres lauréats, "Inspiration Belem","Ulysse", "Alizé" et "Plutonium".

Pratique. 35 rue Damiette à Rouen ou parfumeriedamiette.fr.