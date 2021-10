Le Linoléum, une zone sauvage à deux pas de Rouen

Juste à côté de l'usine GlaxoSmithKline (GSK), à Notre-Dame-de-Bondeville, entre la route départementale et le Cailly qui serpente en contre-bas, quelques taureaux "pie noir" broûtent en paix entre les grandes herbes. Tout juste inaugurée par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (Crea), le "Linoléum" est l'une des dernières zones humides de la vallée aval du Cailly. Six hectares préservés aux portes de la ville grâce à la volonté de la Crea, de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, de la Région Haute-Normandie et de la commune.

Un site "exemplaire"

Protéger et laisser s'épanouir une telle zone humide a plusieurs vertus. Elle favorise la biodiversité, dépollue les eaux du Cailly et permet d'en maîtriser les caprices, les crues. Quant aux bovins "pie noir" qui y ont élu domicile grâce à l'aide du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie, ils joueront le rôle de "tondeuses" naturelles. Empêchant ainsi le site de se reboiser pour lui permettre de conserver son caractère "humide".

Dans les années à venir, la Crea et ses partenaires étudieront l'évolution de la biodiversité sur le site du Linoléum. Initiative "exemplaire" selon Frédéric Sanchez, président de la Crea, celle-ci permet également de rappeler que 80% des zones humides du bassin versant du Cailly, de l'Aubette et du Robec "sont dans un état dégradé", comme le rappelle Hassan El Machkouri, animateur en charge des rivières et des zones humides au sein du Schéma aménagement et de gestion des eaux (SAGE) local. "Les sites comme celui du Linoléum se comptent sur les doigts d'une main".