Rouen : Leboucher-TexLibris, la dernière usine textile du Cailly

A l’aube du XXe siècle, la Vallée du Cailly comptait des dizaines d’usines textiles. Aujourd’hui, Leboucher-TexLibris fait figure de survivante. A Notre-Dame-de-Bondeville, l’usine tourne depuis 1865 ou presque, lorsque fut fondée la société Leboucher, spécialisée alors en teinture et blanchiment. TexLibris, référence en tissus pour reliure de livres et cahiers, fut rachetée par la première en 1958. Et l’ensemble par un certain Francis Macron en 2005.

Des micro-capsules dans le tissu

L’homme, cadre financier dans une multinationale de l’énergie, ne connaissait rien au milieu mais a été séduit par cette vieille maison "d’ennoblissement textile”. Problème, “il faut toujours innover, sinon on est finis", glisse-t-il, lui qui est à la tête d’une vingtaine d’employés. Il a ainsi développé la micro-encapsulation (minuscules capsules libérant des principes actifs) et produit aujourd’hui des tissus anti-puces pour paniers pour chien. Plus récent, le 100 % coton imprimable ou les microsphères luminescentes pour lutter contre la contrefaçon. Citons encore un projet de sets de table jetables.

Le haut de gamme, l’innovation "technologique" et le made in France : trois manières de maintenir un vieux navire à flot.