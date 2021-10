GSK va investir 26 millions d'euros à Notre-Dame-de-Bondeville

Cet investissement important permettra "l’acquisition d’une nouvelle ligne de remplissage de seringues prêtes à l’emploi", explique l'entreprise dans un communiqué, ce jeudi 8 novembre. Il sera réalisé sur le site de Notre-Dame-de-Bondeville, spécialisé dans les formes injectables stériles. "Grâce à cet investissement, cette nouvelle ligne à forte cadence permettra de satisfaire les demandes croissantes, notamment des pays émergents", indique GSK.

La nouvelle ligne de remplissage aura une capacité de 35.000 unités par heure et sera opérationnelle en 2015. "Cet investissement confirme la volonté de GSK de maintenir son activité pharmaceutique industrielle en France", commente le groupe britannique, géant mondial de l'industrie pharmaceutique.

Ouvert en 1968, le site de Notre-Dame-de-Bondeville produit des anti-thrombotiques (substances luttant ontre la formation de thrombose, caillot dans le sang, ndlr) : Fraxiparine®, Fraxodi® et et Arixtra®. Il emploie 696 personnes et produit 143 millions de seringues par an. Depuis 2004, GSK y a investi 128 millions d'euros.