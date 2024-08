Festival de la terre et de la ruralité. Ce week-end, rencontrez Valentin, l'agriculteur manchois de "L'Amour est dans le pré"

Le Festival de la terre et de la ruralité est un événement incontournable du département de la Manche. Organisé chaque année par l'Association des producteurs d'avenir de la Manche et les Jeunes agriculteurs, ce festival itinérant attire entre 7 000 et 9 000 visiteurs en une seule journée. Cette année, c'est dans le canton de Torigny-les-Villes, à Brectouville, que se déroulera cette grande fête, qui met en lumière l'agriculture locale à travers une multitude d'animations pour toute la famille.

Parmi les attractions phares de l'édition 2024, les visiteurs pourront assister à des spectacles équestres sur le thème "Le cheval à travers les époques", participer à des baptêmes d'hélicoptère, ou encore découvrir les épreuves départementales du concours national de labour. De nombreuses autres activités sont également prévues, telles que des démonstrations de 4L cross, des expositions de bovins et de matériel agricole, ainsi qu'une mini-ferme pour les plus jeunes, le tout avec une entrée gratuite pour les 1 500 premiers visiteurs et un tarif réduit pour les autres (6€ pour les adultes, 3€ pour les enfants).

L'affiche du festival.

Une célébrité manchoise sera présente

Mais cette année, l'événement prend une tournure spéciale avec la présence de Valentin, l'agriculteur manchois actuellement en quête de l'amour dans la célèbre émission de M6, L'Amour est dans le pré. Originaire de la Manche, Valentin est devenu l'un des candidats les plus appréciés de cette saison, grâce à sa personnalité attachante et son engagement pour son métier. Sa participation au festival est une opportunité pour les fans de l'émission de le rencontrer en personne, d'échanger avec lui et peut-être même de partager quelques anecdotes sur son expérience télévisuelle.

En attendant, c'est l'occasion de patienter avant la diffusion du prochain épisode, prévu pour le lundi 2 septembre, en redécouvrant son parcours et les moments forts de l'émission :

• Lire aussi. Suspense de taille pour Valentin ! Les internautes réagissent à son choix et à l'arrivée des prétendantes

• Lire aussi. Découvrez Valentin, notre candidat normand "très touchant" dans L'amour est dans le pré