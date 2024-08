Rouen. "Quelle meilleure publicité que notre médaille d'argent", l'Open de France de basket 3x3 surfe sur le succès des JO

La compétition a débuté avec les jeunes de la Juniorleague, mardi 20 août, dans un Kindarena de Rouen encore assez clairsemé, pour la 13e édition de l'Open de France de Basket 3x3, dont l'entrée est gratuite. Une discipline que beaucoup ont découverte lors des Jeux olympiques de Paris. La FFBB (Fédération française de basketball) l'a bien compris et veut surfer sur ce succès grandissant. "Quelle meilleure publicité que notre médaille d'argent", se félicite Jérôme Prigent, directeur du pôle 3x3 à la FFBB. Sans parler des millions de téléspectateurs qui ont assisté à la finale. "Une personne sur deux qui regardait la télévision, regardait du 3x3, c'est énorme !", poursuit Jérôme Prigent.

Les meilleures équipes de 3x3

On ne pouvait pas trouver meilleure occasion donc pour lancer l'Open de France qui doit conclure la saison. Après les tournois de la Juniorleague (moins de 18 ans), le gros rendez-vous est attendu à partir de vendredi 23 août avec le début de l'Open de France de Superleague chez les adultes, avec les 14 meilleures équipes masculines et les 14 meilleures équipes féminines. On attend même la venue d'un des membres de l'équipe de France, Jules Rambaut, médaillé d'argent aux Jeux de Paris.

• Lire aussi. Basket 3x3 au Kindarena : les enfants des centres de loisirs de l'agglomération ont été initiés

Si le circuit Superleague va se poursuivre, la FFBB mise sur l'effet des JO à long terme pour promouvoir davantage la pratique du 3x3. "Il est évident qu'on va avoir plein de gamins qui vont vouloir venir, au mois de septembre, jouer au 3x3 ou au 5x5", rebondit Jérôme Prigent. La FFBB s'est associée notamment au "plan 5 000 terrains" lancé par l'Etat en vue de la construction et de la rénovation de terrains. "Ces playgrounds il va falloir qu'on les anime, qu'on les relie à nos clubs de façon à ce qu'on puisse accueillir les gamins et les encadrer, déclare Jérôme Prigent, sans perdre l'esprit du 3x3 c'est-à-dire 'from the street to the olympics' (de la rue jusqu'aux Jeux olympiques, NDLR)".

• Lire aussi. Les nouveaux terrains de basket 3x3 attirent les sportifs durant l'été

A Rouen, deux nouveaux terrains de basket 3x3, situés à proximité du pont Guillaume-le-Conquérant sur les quais rive gauche, ont été inaugurés cet été avant les JO de Paris. Ils viennent s'ajouter à ceux, rénovés, du parc Grammont et du stade Saint-Exupéry.