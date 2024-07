Rouen. Les nouveaux terrains de basket 3x3 attirent les sportifs durant l'été

Pendant les vacances scolaires, les sportifs se réjouissent des nouveaux terrains de basket 3x3, inaugurés le 1er juillet. Ils se situent sur les quais rive gauche à Rouen, au niveau du pont Guillaume-le-Conquérant. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre la Ville de Rouen, la Caisse d'Epargne Normandie et l'artiste Lecco.

"Ce sont de belles installations"

Les terrains de basket, aux couleurs vives (violet, bleu, orange et blanc), sont accessibles à tous gratuitement. "C'est super, ce sont de belles installations et neuves en plus. Le revêtement est propre, il y a un bon filet, ça fait un beau terrain en plein air", s'enthousiasme Matthieu Deplu, un Rouennais. "Les couleurs sont plutôt pas mal, ça fait penser aux JO 2024", ajoute Lenny Rodrigue, un autre amateur de basket.

Des hommages à des sportives d'exception

Ces terrains portent les noms de Luce Douady et de Lysiane Herse. Luce Douady, grimpeuse française talentueuse, a notamment été médaillée d'or aux Championnats du monde d'escalade cadets et médaillée de bronze aux Championnats d'Europe seniors en 2019. Elle est décédée en 2020 à l'âge de 16 ans. Quant à Lysiane Herse, c'est une cycliste de renom. Elle a été huit fois championne de France sur route entre 1956 et 1967 et est décédée en 2018 à l'âge de 91 ans.

Ornés de fresques colorées de Lecco, ces terrains symbolisent les valeurs de solidarité et de fraternité. Ils complètent les terrains rénovés du stade Saint-Exupéry, mis en service en avril dernier.