Rouen. Basket 3x3 au Kindarena : les enfants des centres de loisirs de l'agglomération ont été initiés

Une découverte sportive pour les plus jeunes ? Ce mercredi 3 juillet, près de 70 enfants de différents centres de loisirs se sont rendus au Kindarena de Rouen de 12h30 à environ 16h. Ils ont fait le déplacement depuis Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Le Grand-Quevilly, La Neuville-Chant-d'Oisel, Caudebec-lès-Elbeuf, Malaunay, Maromme ou encore Déville-lès-Rouen.

"Il y a plus de liberté parce qu'on est moins nombreux"

"Le basket 3x3 se joue sur un seul panier et on doit à chaque fois sortir, explique Yaseen Traoé, 11 ans. J'en avais déjà fait une fois avant. Il y a plus de liberté parce qu'on est moins nombreux et le terrain est plus petit", poursuit-il. "J'avais déjà fait du basket mais jamais au Kindarena et pas du 3x3. On a affronté d'autres centres, c'était bien, confie Maëlys Noël, 10 ans. On a aussi pu rencontrer d'autres personnes grâce au sport", ajoute-t-elle.

"Ce qui est bien c'est qu'avec un terrain plus petit, on peut faire de meilleures performances ! lance Nuno Pinheiro-Ferreira, 10 ans. C'est super de jouer au Kindarena. En plus, on était à côté des joueurs de l'équipe de France", ajoute-t-il. En effet ce mercredi 3 juillet à 21h, l'équipe de France de basket va rencontrer la Turquie. C'est le premier match avant les Jeux olympiques.

"Cela permet de sortir un peu et de partager un moment de sport"

"L'objectif c'est que les enfants des centres de loisirs de l'agglomération rouennaise découvrent le basket, livre Emeric Lambart, animateur territorial à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Cela permet de rencontrer d'autres centres. Souvent, on reste dans notre ville les mercredis donc cela permet de sortir un peu et de partager un moment de sport", ajoute-t-il. Cette journée d'initiation a été mise en place par la Métropole de Rouen à l'approche des Jeux olympiques de Paris et en amont de l'Open de France de Basket 3X3 qui se tiendra du 20 au 24 août à Rouen.