Rouen. Les musicales de Normandie : entre musique et patrimoine

Né il y a presque 20 ans, ce festival itinérant marque désormais le territoire normand. Cette année, 41 concerts sont proposés dans 29 lieux patrimoniaux. Enrique Thérain, le programmateur, nous en parle.

Comment le festival valorise-t-il

le patrimoine normand ?

"Chaque année, nous investissons de nouveaux lieux comme l'église de Ménerval ou le carré Saint-Cyr au Vaudreuil. Le festival vient au plus près des habitants du territoire dans des petites communes comme à Saint-Martin-du-Vivier ou à la Saussaye de manière à mettre en valeur notre patrimoine bâti et historique. En marge de nos concerts, nous proposons de nombreuses animations pour mieux connaître ces lieux, telles qu'une visite commentée au château de Gaillon ou une randonnée à Ménerval près du pont de Coq. Le festival s'inscrit aussi dans le cadre de l'événement Normandie impressionniste et célèbre ainsi l'héritage pictural à travers une création inédite de Jacques Perconte et de Carlos Grâtzer : une performance vidéo-sonore inspirée par les paysages normands."

Quelles sont les grandes lignes de la programmation de fin du festival ?

"Nous avons conçu cette programmation avec pour fil conducteur Bach avec des cantates interprétées par la soprano Apolline Raî-westphal à Ménerval et à la chapelle Corneille avec l'ensemble Correspondances, ou des sonates pour violon et clavecin à Saint-Martin-du-Vivier. Le point fort de cette dernière partie, c'est la participation au festival du prestigieux quatuor Belcea à la chapelle Corneille le 21 août : un des quatuors les plus demandés au monde. On retrouve également l'orchestre de l'Opéra de Rouen et de jeunes talents distingués par le prix de l'Adami en clôture. Cette programmation variée est conçue pour tous les publics, passionnés comme amateurs, puisqu'on découvre aussi des propositions très originales comme le spectacle jeune public imaginé par le Rouennais Frédéric Jouhannet et présenté au jardin des plantes, qui marie Bach et le jazz."

Pratique. Du 21 au 25 août à Rouen et dans la métropole. Infos et tarifs sur musicales-normandie.com.