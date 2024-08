Ifs. Une soirée la tête dans les étoiles avec l'association normande d'astronomie

Avoir la tête dans les étoiles le temps d'une soirée, c'est ce qu'organise l'association normande d'astronomie vendredi 9 août à 21h. Elle propose des animations et explications autour de l'espace, dans la clairière de la forêt d'Ifs, pour voyager dans l'infiniment grand tout en gardant les pieds sur terre. "La soirée va commencer par le parcours des planètes, explique le président Jean-Marc Laville, il y aura des panneaux avec toutes les planètes." Il commencera bien sûr par Mercure, et finira par Neptune, en respectant les distances entre les astres !

Ensuite, à l'aide de plusieurs télescopes, l'association va présenter et expliquer différents éléments de la voûte céleste. "On pourra observer l'anneau de la lyre, la lune qui va se coucher, et l'endroit où Armstrong a mis le pied sur la lune, des galaxies, des amas globuleux, etc." conclut Jean-Marc Laville.

A gauche le président de l'association Jean-Marc Laville, et Bernard Cheron à droite, un de ses membres.