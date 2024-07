Agglo de Rouen. Cinq ados en garde à vue après un vol de portable

Cinq jeunes âgés de 14 à 18 ans et résidant à Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf ont été placés en garde à vue, dans la soirée du lundi 22 juillet, dans un dossier d'extorsion avec violence.

L'affaire débute vendredi 19 juillet, quand un jeune homme âgé de 19 ans se fait dérober son téléphone de grande marque - celle à la pomme - par six individus, qui l'ont frappé pour obtenir l'objet. Lundi soir, il est recontacté via un réseau social par ses agresseurs, qui lui donnent rendez-vous rue Blaise Pascal, dans le quartier Saint-Sever, à Rouen. Les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) soupçonnent un deal : si la victime veut récupérer son téléphone, elle devra en découdre physiquement.

Le téléphone retrouvé

Une surveillance discrète est mise en place aux abords du lieu de rendez-vous. Une jeune majeure et quatre mineurs, dont une adolescente, se présentent. L'une des filles vient alors poser son front contre celui de la victime. C'est le moment que la BAC choisit pour intervenir et interpeller les cinq jeunes individus. Au moins deux d'entre eux sont soupçonnés d'avoir participé à l'agression du jeune de 19 ans. Et sur l'une des filles, le téléphone volé est retrouvé.

La petite bande a été placée en garde à vue pour recel de vol, notamment.