[Vidéo] Mort de Sulivan à Cherbourg. Des centaines de personnes réunies à la marche blanche : "On veut que justice soit faite"

Une marche blanche était organisée, mercredi 12 juin dans l'après-midi, dans le quartier des Provinces à Cherbourg en hommage à Sulivan, tué par le tir d'une policière lors d'un contrôle des forces de l'ordre alors qu'il tentait de s'échapper à pied après avoir bousculé un des fonctionnaires. Des centaines de personnes étaient présentes pour se souvenir d'un "gentil garçon". Il y avait beaucoup d'émotion. "Ici, tout le monde le connaissait, c'était quelqu'un de bien", raconte une jeune habitante du quartier. La marche blanche a commencé vers 14h après une prise de parole du frère de Sulivan : "Merci à tous d'être là !"

La famille de Sulivan s'est retrouvée en tête de cortège avec une banderole où il était écrit dessus "Repose en paix Suli". En silence, les participants ont quitté le city stade plateau dans le quartier des Provinces, et ont remonté l'avenue de Normandie avant de se rendre dans la rue Waldeck-Rousseau. Une fois sur les lieux du drame, le frère a repris la parole : "On est tous très peinés, on veut que la justice soit faite, on va aller chercher la victoire jusqu'au bout, on va tout donner, on va arracher tout avec les dents, on va y aller avec les tripes." Avant une minute d'applaudissements.

Violences urbaines : un appel au calme

Le frère de Sulivan a ensuite appelé au calme après les violences urbaines dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juin, et les tirs de mortiers la nuit dernière. Il ne veut plus que cela se reproduise : "Les dégradations, on ne cautionne pas", confie-t-il. "Les gamins qu'on a surpris à faire ça, les parents s'il vous plaît, tenez vos enfants, ils n'ont rien à foutre dehors à 2h du matin à caillasser des arrêts de bus."

Les dernières informations sur le drame

La policière a été mise en examen pour homicide volontaire et placée sous contrôle judiciaire strict. Elle a interdiction de paraître à Cherbourg-en-Cotentin et ne peut plus détenir ou porter une arme. Par ailleurs, la mère de Sulivan a décidé de déposer plainte contre la fonctionnaire pour homicide volontaire. De son côté, le parquet de Cherbourg s'est exprimé, mercredi 12 juin à la mi-journée, sur deux des trois occupants du véhicule - la troisième personne étant Sulivan. Le conducteur, originaire de Caen, a été condamné à huit mois d'emprisonnement aménageables. Ce dernier a aussi une interdiction de séjour à Cherbourg. La deuxième personne, originaire de Cherbourg, a été libérée avec un classement sans suite.