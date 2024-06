Cherbourg. Un homme de 19 ans tué par arme à feu : une policière placée en garde à vue

Les faits se sont produits dimanche 9 juin, vers 23h40, rue Waldeck-Rousseau à Cherbourg. Un homme de 19 ans originaire de la cité portuaire est mort après un tir par arme à feu d'une policière. Le procureur de la République Pierre-Yves Marot est revenu sur les faits.

Le déroulé des faits

Tout commence quand un équipage composé de trois policiers a tenté de contrôler un véhicule en excès de vitesse. "Le conducteur de celui-ci n'a pas obtempéré aux sommations en ce sens et a poursuivi sa route", précise le procureur de la République ce lundi 10 juin. "Un second équipage de police a alors contraint le véhicule de s'arrêter et ses trois occupants ont pris la fuite à pied."

L'un des trois s'est enfui. Le deuxième a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Le troisième, un jeune homme âgé de 19 ans, originaire de Cherbourg, se trouvant face à deux policiers, a bousculé "volontairement" l'un d'eux en prenant la fuite. Le véhicule dans lequel se trouvaient les trois individus était signalé volé.

L'IGPN saisie de l'enquête

C'est alors qu'un des fonctionnaires a utilisé un pistolet électrique : "Concomitamment, un autre agent a fait usage de son arme à feu, le touchant mortellement au niveau de la poitrine", ajoute le procureur de la République. "La policière à l'origine du tir mortel a été placée en garde à vue du chef d'homicide volontaire." L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) s'occupe de l'enquête. Cette dernière pourrait recevoir une qualification criminelle pouvant justifier la saisine du pôle de l'instruction de Coutances.