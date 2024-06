Mort de Sulivan à Cherbourg. Deux personnes interpellées : les gardes à vue levées, le conducteur devant la justice

Deux personnes dont le conducteur du véhicule volé avaient été interpellées puis placées en garde à vue pour chefs de recel de vol et refus d'obtempérer après un contrôle des forces de l'ordre dimanche 9 juin à Cherbourg. Ce fait divers avait entraîné la mort de Sulivan, 19 ans, tué par le tir d'une policière alors qu'il s'échappait à pied après avoir bousculé un des fonctionnaires.

Le conducteur reconnaît l'ensemble des faits

Le procureur de la République Pierre-Yves Marot a annoncé mercredi 12 juin que "les deux mesures de garde à vue ont été levées" la veille. "Le premier individu a bénéficié d'un classement sans suite, le second a reconnu l'ensemble des faits, à quoi s'est ajouté un défaut de permis", ajoute le procureur. Compte tenu de ses quelques antécédents dont une récidive pour recel et défaut de permis, le conducteur a été déféré en Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Le mis en cause a accepté la peine proposée, à savoir une peine aménageable et une interdiction de séjour à Cherbourg.

Pour rappel, une plainte pour homicide volontaire a été déposée mardi 11 juin par la mère de la victime. La policière, quant à elle, est mise en examen pour homicide volontaire. Elle est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à Cherbourg-en-Cotentin et de détenir ou porter une arme.