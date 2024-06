Cherbourg. La mère de Sulivan dépose plainte pour meurtre contre la policière qui a tiré sur son fils

Du nouveau après la mort de Sulivan, 19 ans, tué par le tir d'une policière dimanche 9 juin à Cherbourg alors qu'il s'échappait à pied, en bousculant un des fonctionnaires présents, d'une voiture volée après un refus d'obtempérer du conducteur. Le journal Le Parisien annonce qu'une plainte pour homicide volontaire a été déposée mardi 11 juin par la mère de la victime.

Qui est Me Yassine Bouzrou ?

Elle a été déposée par l'intermédiaire de son avocat, Me Yassine Bouzrou, spécialisé dans les affaires de violences policières. Il a notamment pris les défenses des familles de Nahel, jeune de 17 ans tué le 27 juin 2023 par un policier après un refus d'obtempérer, et d'Adama Traoré, un homme âgé de 24 ans, le 19 juillet 2016, après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, alors qu'il tentait de fuir un contrôle. Pour rappel, la policière a été mise en examen pour homicide volontaire. Elle est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à Cherbourg-en-Cotentin et de détenir ou porter une arme.