[Photos + vidéos] Décès d'un jeune de 19 ans à Cherbourg. Incendies, tirs de mortiers et abribus cassés : une nuit tendue dans le quartier des Provinces

Un dispositif de sécurité important a été mis en place lundi 11 juin à Cherbourg, au lendemain de la mort d'un jeune homme âgé de 19 ans, tué par le tir par arme à feu d'une policière dans la rue Waldeck-Rousseau. En effet, plusieurs camions de CRS de police ont été déployés au sein de la cité portuaire. Stationnées en début de soirée devant le commissariat, les forces de l'ordre étaient prêtes à intervenir en cas de trouble à l'ordre public.

Un barrage a notamment été mis en place sur l'avenue de Normandie.

Tirs de mortier observés

La situation a commencé à être tendue à partir de minuit. Des policiers ont alors été envoyés dans le quartier des Provinces, à quelques centaines de mètres de la rue Waldeck-Rousseau. Un groupe composé d'une vingtaine de jeunes cagoulés et masqués, munis de mortiers et de pierres entre autres s'était constitué pour construire un barrage sur l'avenue de Normandie entre 1h30 et 2h du matin. Des tirs de mortier et des feux d'artifice ont aussi été observés à deux reprises. De nombreux habitants du quartier avaient encore leurs lumières dans les appartements, n'arrivant pas à dormir.

Des dégradations commises

A plusieurs reprises, un jeu du chat et de la souris est alors engagé entre des jeunes du quartier et des forces de l'ordre.

Au moins deux abribus ont été détruits. Peu après 2h du matin, une fois les CRS arrivés des deux côtés de l'avenue de Normandie, les jeunes encerclés ont alors pris la fuite pour se cacher, certain :attendant le départ des véhicules de policiers vers la gare SNCF où les camions étaient stationnés.

Les policiers sont intervenus pour libérer l'avenue de Normandie dans le quartier des Provinces à Cherbourg.

Les CRS ont enlevé le barrage sur l'avenue de Normandie. Un retour au calme a pu être observé vers 2h du matin. Des policiers sont toutefois de nouveau intervenus vers 2h40 dans ce quartier après une nouvelle alerte.

Un retour au calme était espéré au lever du soleil avec le bilan des dégâts causés. Ce drame et les incivilités commises dans le quartier rappellent la mort de Nahel, tué par un policier après un refus d'obte :érer, ainsi que les émeutes qui ont suivi dans toute la France et notamment en Normandie.