[Photos] Cherbourg. Mort d'un jeune de 19 ans : un appel au calme lancé par le préfet et le maire

Un drame s'est produit dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin rue Waldeck-Rousseau à Cherbourg dans le cadre d'une intervention de la police nationale en lien avec un véhicule volé en excès de vitesse. Intercepté par un équipage des forces de l'ordre, l'un des trois occupants du véhicule stoppé, un jeune homme âgé de 19 ans, est alors touché mortellement au niveau de la poitrine par un tir d'arme à feu d'une policière. Il l'aurait bousculé "volontairement" en prenant la fuite à pied.

Un appel "au calme, à la dignité et au respect du deuil"

Une enquête administrative a été diligentée par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le préfet de la Manche Xavier Brunetière, et le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé, qui s'associent pour faire part de leur émotion, appellent lundi 11 juin en fin de journée "au calme, à la dignité et au respect du deuil de la famille" : "Les services de l'État et de la collectivité sont pleinement mobilisés pour veiller au respect de l'ordre public." Le préfet exprime également "sa confiance dans l'action conduite au quotidien par les fonctionnaires du commissariat de Cherbourg-en-Cotentin pour assurer la sécurité de tous".

Des hommages rendus au jeune homme

Selon nos informations, une rencontre a eu lieu au commissariat avec la famille de la victime. L'entourage du jeune homme tué, comme les élus de Cherbourg-en-Cotentin et le préfet de la Manche, appellent au calme. Des hommages lui ont été rendus, notamment dans le quartier des Provinces ainsi que dans la rue Waldeck-Rousseau, des dizaines de fleurs ayant aussi été déposées. "Justice pour Sulli", pouvait-on lire su l'un des murs de la rue.

Deux poteaux de la rue Waldeck-Rousseau ont été remplis de fleurs.

Par ailleurs, par précaution et en cas de trouble à l'ordre public dans la cité portuaire, plusieurs camions de CRS de policiers étaient stationnés devant le commissariat.

Par précaution, plusieurs camions de CRS de police ont été envoyés en cas de trouble à l'ordre public.

