Caen. Brigitte Macron a encore mangé dans une pizzeria de la ville ! 

Les restaurants caennais vont tous réclamer leur heure de gloire ! En déplacement à Caen pour les commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, Brigitte Macron s'est arrêtée déjeuner ce mercredi 5 juin à la pizzeria La Médicis, place Saint-Sauveur.

Il faut dire que c'est la deuxième fois en 15 jours que la femme du président de la République Emmanuel Macron s'offre un repas dans un restaurant italien du centre-ville de Caen. Mercredi 22 mai, ce sont les gérants de la pizzeria Canaglia, rue Ecuyère, qui l'avaient accueillie.

Au menu de Brigitte Macron ce midi ? "Une pizza 4 saisons !", sourit une salariée contactée par la rédaction. "Elle et son équipe sont venus ce matin pour réserver. On ne s'attendait pas à ça. Tout s'est bien passé, on a fait comme d'habitude."

Sur les réseaux sociaux, les gérants s'amusent de cette visite surprise. "Milles mercidicis à la première dame de France de nous avoir fait l'honneur de venir dans notre établissement ! Merci beaucoup Brigitte Macron pour ce beau moment !"

Alors, à qui le tour ?