Caen. 80e D-Day : pas de déjeuner ni de dîner des chefs d'Etat le 6 juin

Le suspense a pris fin. Après plusieurs revirements de situation et analyse fine de l'agenda, il a finalement été décidé qu'il n'y aurait pas de déjeuner ni de dîner des 25 chefs d'Etat le 6 juin à Caen, jour de commémorations du 80e anniversaire du Débarquement.

Cela a été confirmé par le préfet du Calvados, Stéphane Bredin, lundi 3 juin. "Il n'était pas possible d'organiser un déjeuner compte tenu du rythme des commémorations toute la journée du 6 juin ni un dîner très tardif à Caen", confie-t-il.

Un temps diplomatique à Omaha Beach

Selon nos dernières informations, ce repas devait se dérouler à l'Abbaye aux Hommes à l'hôtel de Ville de Caen. Plusieurs repérages en ce sens avaient eu lieu ces derniers mois. Un moment diplomatique est tout de même prévu entre le président de la République Emmanuel Macron et ses homologues tels que Joe Biden, président des Etats-Unis, le roi Charles III, le président Ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore le premier ministre Canadien Justin Trudeau.

Il aura lieu à Omaha Beach et non à Caen, comme le confirme le préfet. "Il y aura un temps réservé à une rencontre entre les chefs d'Etat et le gouvernement à l'issue de la cérémonie internationale sur le site d'Omaha Beach", dit-il, tout en précisant que ce "rafraîchissement" permet aux chefs d'Etat et au gouvernement d'avoir "un échange direct au-delà des temps solennels des cérémonies".