Caen. Brigitte Macron a déjeuné dans sa pizzeria : "On a mis un peu de temps à redescendre"

C'est une rencontre que César Touroul, gérant de la pizzeria Canaglia, n'est pas près d'oublier. Mercredi 22 mai, le Caennais et son équipe ont accueilli Brigitte Macron au sein de leur établissement. "On a été très surpris et, sur le coup, j'ai été assez impressionné, confie le restaurateur. Avant son arrivée, on avait reçu un appel évoquant simplement la venue d'une célébrité, donc on avait fait nos pronostics", plaisante-t-il.

César Touroul nous raconte ce moment insolite !

"Une rencontre très sympathique"

Accompagnée de ses gardes du corps, Brigitte Macron a dégusté une bufarella, une pizza base tomate "assez légère et estivale", explique César Touroul. A la fin du repas, la femme du président de la République a pris le temps d'échanger avec l'équipe de Canaglia. "Elle nous a dit qu'elle aimerait bien que je vienne faire à manger à l'Elysée donc c'était cool", raconte César Touroul, le sourire aux lèvres. "Elle était très accessible. C'était une rencontre très sympathique, mes salariés et moi avons mis un peu de temps à redescendre", conclut-il.