Place du commerce. Quand la gourmandise s'invite à Caen

Envie de vous offrir un bon moment culinaire ? Ces nouveaux commerces à Caen sont là pour vous. Que ce soit de la cuisine étrangère ou des produits du terroir, vous devriez trouver votre bonheur avec ces ouvertures.

Rue du Buquet à Caen, Véronique Ubermuth-Cholet et son mari Jean-Marc Cholet ont décidé d'installer leur épicerie traiteur avec des produits faits maison, dans leur laboratoire. Vous pouvez observer sur la devanture du Garde-Manger du Vaugueux les menus à la semaine.

Vous avez envie de voyager ?

Si vous avez envie de voyager, deux destinations s'offrent à vous : l'Italie ou l'Inde. Si vous choisissez l'Italie, votre cœur sera comblé avec les pizzas à la part que nous propose le restaurant Roméo, dont la chef Angela Naïm ouvre une deuxième boutique rue Saint-Pierre. Des parts de pizzas y sont vendues uniquement à la part. Et si votre cœur balance plutôt pour les épices et l'Inde, vous serez comblé par Good Naan et son cheese naan, un pain à base de fromage avec une marinade unique à Caen, à retrouver au Calvaire Saint-Pierre.