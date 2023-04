Bonne table à Caen. Chez Romeo, la pizza à la coupe, comme en Italie

À Romeo, tout est italien. Le concept déjà, puisque c'est en vivant quelques mois à Rome qu'Angela Naïm est tombée sous le charme de la pizza al taglio, comprenez la pizza à la coupe. Les produits aussi, car tout ce qui se mange ici vient de la Botte, "hormis le saumon et le chèvre", concède la gérante. En plus des parts de pizza, mais aussi salades et desserts, retrouvez une petite épicerie pour compléter votre garde-manger. "La plupart des produits que j'utilise sont à retrouver ici", précise Angela Naïm. Seule dans son affaire, elle prépare la nourriture le matin, avant d'enchaîner par le service en continu durant la journée. C'est donc elle qui m'accueille ce midi.

Un choix cornélien

Me voilà donc face au comptoir et devant plusieurs types de pizzas, qui portent toutes un prénom. Ma faim du jour me fait me diriger vers la formule la plus généreuse de l'établissement, avec trois parts différentes, un dessert et une boisson. Mon amie se contentera de deux parts, de quoi illustrer la formule d'Angela Naïm : "La pizza al taglio permet de consommer selon sa faim, et de manger sur le pouce." En effet, un bref instant pour réchauffer le tout et je peux déjeuner. Après mûre réflexion, mon choix s'était porté sur deux pizzas dites classica, comprenez que l'on peut trouver partout. Une Camilla, simplement composée de pulpe de tomate, de mozzarella fior di latte, d'huile d'olive extra vierge et de basilic, ainsi qu'une Paolina, composée de la même base mais avec du chèvre, des noix, de la roquette et du miel. Enfin je me laisse tenter par une pizza alta, plus "travaillée", avec du speck, de la ricotta et des oignons caramélisés.

Trois parts de trois pizzas différentes.

Ajoutez à cela un excellent tiramisu fait maison, et me voilà calé, prêt à retourner travailler. Mon passage gourmand au Romeo m'aura coûté 15,90 €, le tout à la faveur d'une rapidité appréciable.

Romeo, ouvert du mardi au dimanche de 11 h 30 à 21 h, et jusqu'à 22 h les vendredis et samedis. 14 rue de Suède et de Norvège.